V nesreči letališkega avtobusa v Frankfurtu 14 poškodovanih

Po podatkih policije je bilo na avtobusu v času nesreče 72 potnikov, ki so bili na poti z letala na terminal. V nesreči je bilo poškodovanih 13 potnikov in voznik, enega od potnikov so morali prepeljati v bolnišnico.

Potniki so z letalom družbe Ryanair na nemško letališče prileteli iz španske Seville.

Na letališču v Frankfurtu je bilo v preteklosti že več nesreč, v katere so bili vpleteni avtobusu. Med drugim je v začetku leta avtobus trčil v vozilo, ki je prevažalo prtljago. Takrat so bili trije ljudje poškodovani huje, osem pa lažje.