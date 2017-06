Gorenjska avtocesta zaprta med Brnikom in Šmartnim, v nesreči je umrl motorist

Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri počivališču Povodje proti Ljubljani, zaprta med Brnikom in Šmartnim, obvešča Prometno-informacijski center.

Nastajajo zastoji. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto na Brniku, tovorna vozila na Vodicah. Zastoji so tudi na vzporednih regionalnih cestah.

A2/E61, Karavanke - Ljubljana, pred cestninsko postajo Torovo - pogled proti Kranju (Foto: Promet.si)

V nesreči umrl motorist

Na PU Ljubljana so nam povedali, da so bili o nesreči obveščeni okoli 7.15. Po zdaj znanih podatkih sta bila udeležena osebno vozilo in motorist, ki je na kraju nesreče umrl.

Zaradi nesreče je iz smeri Gorenjske proti Ljubljani na priključkih Kranj vzhod in Brnik urejeno izključevanje vozil iz avtoceste in obvoz. Preusmeritev je veljala za vsa vozila, nato pa so jo malo pred 9. uro preklicali za tovorni promet. "Tovorna vozila naj ostanejo na avtocesti, vozniki pa naj upoštevajo navodila policistov," so sporočili s PU Kranj.

Trenutno poteka ogled kraja prometne nesreče, zato bodo več informacij posredovali po vseh zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda.