FOTO: V hudi nesreči poškodovanih šest ljudi

Nesreča se je zgodila okoli 4. ure zjutraj. (Foto: Gasilska brigada Maribor)

Na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru v občini Slovenska Bistrica se je zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča, ko je kombinirano vozilo zapeljalo s ceste.

Kombinirano vozilo je zapeljalo s ceste. (Foto: Gasilska brigada Maribor)

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so se trije madžarski državljani huje (eden je v smrtni nevarnosti), trije pa lažje telesno poškodovali. Eden od sopotnikov je ostal nepoškodovan.

Poškodovanih je bilo šest oseb. (Foto: Gasilska brigada Maribor)

Posredovali so gasilci GB Maribor in gasilci PGD Slovenska Bistrica, ki so zavarovali kraj nesreče. Kaj je botrovalo nesreči, še ni znano.