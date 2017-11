V nesreči pri Mislinji umrl traktorist

(Foto: Kanal A)

V soboto nekaj po 17. uri se je v naselju Kozjek v občini Mislinja smrtno ponesrečil traktorist. Posredovali so reševalci Zdravstveno-reševalnega centra Koroške na Ravnah in slovenjgraški prostovoljni gasilci. Ti so s pomočjo avtodvigala tudi dvignili traktor ponesrečenca, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.