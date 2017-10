FOTO in VIDEO: V nesreči na pomurski avtocesti umrli dve osebi, zaradi nesreče zastoj tudi na štajerski avtocesti

V Svetem Juriju ob Ščavnici, pred cestninsko postajo Dragotinci v smeri Murske Sobote se je ob 4.36 zgodila prometna nesreča.

Kot je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Murska Sobota Suzana Rauš, sta trčila tovorno vozilo in osebni avtomobil.

V nesreči sta na kraju podlegla poškodbam dva udeleženca, sopotnika v osebnem avtomobilu. Vsi udeleženi so tuji državljani.





Na kraju prometne nesreče sta tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Več informacij bo znanih po opravljenem ogledu kraja prometne nesreče, je še sporočila Raušova.

Zaradi nesreče je promet na pomurski avtocesti oviran v smeri Lendave, pa poroča Prometno-informacijski center. Obvoz na avtocesti je urejen - promet poteka po stezah za tovorni promet.

Zastoj tudi na štajerski avtocesti

Promet je zaradi nesreče upočasnjen tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, v smeri Ljubljane. Posledice prometne nesreče so odstranili, so pa zastoji tudi na regionalni in lokalnih cestah proti Ljubljani.

Stanje na cestah