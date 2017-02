V nesreči umrl kolesar, cesta med krožiščem v Podbrezjah in naseljem Zvirče je zaprta

Nesreča na cesti Podbrezje-Zvirče med voznikom avtomobila in kolesarjem je bila za kolesarja usodna. Kot je sporočil Bojan Kos s PU Kranj, so prometni policisti še vedno na kraju dogodka, zaradi ogleda pa je zaprta cesta med krožiščem v Podbrezjah in naseljem Zvirče.