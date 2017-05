V Ponikvi pri Žalcu gorel zadružni dom: uničeno stanovanje in dvorana

Ob 0.17 je v Ponikvi pri Žalcu zagorel večnamenski objekt zadružni dom. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je požar objekt dodobra poškodoval, saj so uničeni eno stanovanje, večnamenska dvorana in ostrešje objekta.

V požaru se je poškodoval en gasilec, ki mu je nudila pomoč ekipa NMP Žalec. Še ena oseba je potrebovala zdravniško pomoč in so jo reševalci odpeljali v bolnišnico.

Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu, Velika Pirešica, Šempeter v Savinjski dolini, Žalec, Zavrh pri Galiciji, Ložnica, Gotovlje, Levec, Drešinja vas in Dobriša vas-Petrovče so požar omejili in pogasili, požarno varovali objekte v neposredni okolici, prezračili in pregledali prostore s termo kamero. Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu in Velika Pirešica so izvajali požarno stražo.