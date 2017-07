V Poreču v spopadu med dvema skupinama moških odjeknili streli, ena oseba je ranjena

Na rivi v hrvaškem Poreču je danes okoli poldneva v spopadu med dvema skupinama moških odjeknili streli, v katerem je bila ranjena ena oseba, je potrdila policijska uprava hrvaške Istre. Neuradno naj bi bili udeleženci incidenta albanski državljani, ki so se spopadli iz še neznanih razlogov, poročajo hrvaški mediji.

Policija je potrdila, da je najprej prišlo do besednega in fizičnega spopada, nato tudi do streljanja. Ranjenega moškega so prepeljali v bolnišnico v Pulj. Imel naj bi poškodbe noge.

"Policisti preiskujejo dogodek in ugotavljajo okoliščine in motive tega spopada," je povedala tiskovna predstavnica istrske policije Nataša Rogić Jukopila. Neuradno naj bi se spopada udeležilo pet moških. Večino so policisti prijeli in jih bodo zaslišali.

Do spopada je prišlo okoli poldneva, ko je na poreški rivi veliko sprehajalcev, večinoma turistov iz drugih držav. Zaradi streljanja so mnogi začeli bežati, je poročal na spletni strani hrvaški časnik Glas Istre. Po posredovanju policistov se je stanje umirilo v nekaj minutah. Časnik je še poročal, da so se vsi vrnili k svojim opravkom, na rivi pa je bilo znova običajno živahno.

Poreč je eno izmed najbolj obiskanih hrvaških turističnih mest.