V požaru nastalo za približno milijon evrov škode

Ogenj so prvi opazili policisti. (Foto: Damjan Žibert)

Nekaj čez polnočjo so ljutomerski policisti med kontrolo mesta opazili, da gori ostrešje razdelilne transformatorske postaje v bližini podjetja Murales. Na kraju so delavci elektra najprej odklopili elektriko, ljutomerski gasilci pa so požar pogasili.

Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil na kraju ugotovili, da je tuja krivda za nastali požar izključena. Požar se je iz elekto inštalacije objekta razširil na ostale prostore. Pogorelo je celotno ostrešje in nadstropje objekta, ki se nahaja pod ostrešjem s celotno opremo. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okrog milijon evrov škode.

Zaradi gašenja požara je bila do 2. ure zjutraj zaprta Kolodvorska ulica v Ljutomeru.