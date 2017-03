V požaru poškodovana dva gasilca, gasilsko vozilo uničeno

V požaru, ki je na strelišču Slovenske vojske na območju Ilirske Bistrice izbruhnil včeraj popoldne, sta se poškodovala dva gasilca. Enega je nekoliko ožgalo po obrveh, drugega pa so reševalci zaradi opeklin odpeljali v ljubljanski klinični center. Njegovo stanje naj bi bilo stabilno in ni v smrtni nevarnosti, je povedal vodja gasilske intervencije in poveljnik Gasilske zveze Ilirska Bistrica Denis Slavec.

Požar, ki je izbruhnil med streljanjem na vaji pripadnikov Slovenske vojske na strelišču Bač, je zajel okoli 100 hektarjev travnatih površin in tudi borovce.

Vojska med vajami vedno zagotovi tudi požarno stražo

"Vojska pri izvajanju streljanja vedno zagotovi tudi prisotnost gasilcev, saj vedno obstaja možnost požara. Tokrat ni bilo nič drugače," pojasnjuje Simon Korez z Morsa. V tem primeru, dodaja Korez, sta veter in visoka podrast naredila svoje,

"Požar se je razširil, gasilci, ki so bili na kraju, pa ga sami niso mogli lokalizirati, zato so na pomoč poklicali še kolege. Na kraj je bilo napoten tudi vojaški helikopter," je še povedal Korez.

Zaradi spreminjajočega se vetra je požar zajel tudi ekipo gasilcev. Pri tem je dva gasilca Prostovoljnega gasilskega društva Knežak, ki sta želela rešiti sebe in vozilo, požar prehitel. Eden je huje opečen in so ga reševalci odpeljali v klinični center, drugi je dobil površinske poškodbe. Gasilsko vozilo je bilo v požaru popolnoma uničeno, je povedal Slavec.

Požar je do večera gasilo okoli 140 gasilcev iz 21 gasilskih društev s skupno 40 gasilskimi vozili. Minulo noč so nato gasilci zagotavljali požarno stražo, danes pa opravljajo še preventivne oglede terena.

Območje požara so si danes ogledali tudi predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, ki po informacijah vodje gasilske intervencije večje škode za zdaj ne ugotavljajo, bodo pa o tem podali podrobno poročilo.