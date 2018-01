V požaru v Južni Koreji umrlo najmanj 37 oseb

Študentovo neznanje na izpitu je profesorja tako razjezilo, da je študentu vzel indeks in nekaj napisal vanj. Ko je študent zapustil kabinet in pogledal v indeks, je videl, da je profesor zapisal: Popoln idiot.

Študent znova vstopi v kabinet in reče profesorju: ''Oprostite, gospod profesor. V indeks ste mi pozabili vpisati oceno, le podpisali ste se!''