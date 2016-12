V požaru zgorelo mansardno stanovanje, dve osebi prepeljali v UKC Ljubljana

V sinočnjem požaru v stanovanjski hiši na Langusovi ulici v Ljubljani je zgorelo mansardno stanovanje. Zaradi vdihovanja dima so na preventivni pregled v ljubljanski klinični center odpeljali dve osebi, so pojasnili na Policijski postaji Ljubljana. Nastalo naj bi tudi za nekaj deset tisoč evrov materialne škode.

Požar - zagorelo je v petek nekaj po 22. uri - so pogasili gasilci Gasilske brigade Ljubljana in gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Vič, navaja spletna stran uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so tudi policisti, ki so kraj požara zavarovali do jutra, ko so kriminalisti pričeli z ogledom. Kot so še sporočili s policijske uprave, bo več podatkov znanih tekom dneva.