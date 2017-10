V nesreči pred murskosoboško bolnišnico umrl 80-letni voznik

Nekdanji sošolci se pogovarjajo, kje bodo proslavili 10. obletnico mature. Eden predlaga: "Gremo k Lojzetu. Njihove natakarice imajo dobre joške."

In grejo.

Za 20. obletnico se spet srečajo.

"Kam gremo?"

"Gremo k Lojzetu, tam je najboljša hrana."



Prišla je 30. obletnica mature.

"Kam gremo?"

"Gremo k Lojzetu, tam je najcenejša pijača."



Čez deset let se pripravljajo na praznovanje 40. obletnice

mature.

"Kam gremo?"

"Gremo k Lojzetu. Tam imajo nova okna in ni prepiha."



Dvakrat se obrnejo in že je od mature minilo pol stoletja.

"Kam gremo?"

"Gremo k Lojzetu. Tam je hrana mehka in ne potrebujemo zob."



Nazadnje se peščica še živih zbere za 60. obletnico mature.

"Kam gremo?"

"Gremo k Lojzetu," predlaga eden.

Ostali: "Super, tam še nismo bili!"