V prometni nesreči pri Kostanjevici na Krki umrl motorist

Ob 19.uri sta v kraju Globočiče pri Kostanjevici na Krki trčila motorist in osebno vozilo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Krško so pomagali reševalcem NMP ZD Krško pri oskrbi in reanimaciji poškodovanca in počistili cestišče.

Motorist je poškodbam podlegel na kraju dogodka.