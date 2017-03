21-letnik prevozil rdečo luč in zbil 20-letno kolesarko, ki je na kraju nesreče umrla

Na križišču Celovške ceste in Dražgoške ulice v Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila avtomobil in kolesarka. Policisti so ugotovili, da je 21-letni voznik prevozil rdečo luč in trčil v 20-letno kolesarko, ki je pravilno prečkala vozišče po prehodu za kolesarje. Voznik in njegov sopotnik v nesreči nista bila poškodavana.