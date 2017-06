V prometni nesreči v Spodnjih Gorčah poškodovanih šest oseb

V naselju Spodnje Gorče v občini Braslovče se je danes ponoči nekaj čez polnoči zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zapeljalo s ceste in nato zagorelo. Po podatkih policije je bilo v vozilu šest oseb - tri so se v nesreči hudo poškodovale, preostale tri pa lažje. Poškodovance so reševalci odpeljali v celjsko bolnišnico.

Predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje Milena Trbulin je pojasnila, da se je ena oseba še posebej hudo poškodovala, ni pa podatka, da bi bila v življenjski nevarnosti. Prometni nesreči je po doslej zbranih obvestilih botrovala neprilagojena hitrost vožnje.

Policistom in reševalcem so pri odstranjevanju posledic prometne nesreče pomagali poklicni in prostovoljni gasilci iz Celja in Braslovč. Podrobne okoliščine nesreče policisti še ugotavljajo.