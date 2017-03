V prometni nesreči avtomobila in avtobusa v Tolminu umrl 30-letni voznik

V četrtek ob 22.58 se je po podatkih Policijske uprave Nova Gorica v Tolminu zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila osebno vozilo in avtobus. Nesreča se je zgodila na križišču ulic Pod klancem in Na Logu (pri bivši vojašnici), in sicer zaradi nepravilnega vključevanja avtomobila na prednostno cesto.

30-letni voznik avtomobila je na kraju nesreče dobil tako hude poškodbe, da je kasneje v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici umrl. Na avtobusu, ki ga je vozil 34-letni voznik, v času nesreče ni bilo potnikov.

Gasilci iz PGD Tolmin so zavarovali mesto nesreče, iz osebnega vozila s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo in pomagali reševalcem NMP ZD Tolmin.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 73 prometnih nesreč, deset nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 46 kršitev javnega reda in miru ter 89 kaznivih dejanj.