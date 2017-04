V prtljagi madžarskih državljanov kilogram amfetamina

Skrivala sta kilogram amfetamina. (Foto: PU Maribor)

Policisti so v Šentilju v Slovenskih goricah v torek ustavili avtomobil z nizozemskimi registrskimi tablicami, s katerim sta iz Avstrije v Slovenijo pripotovala madžarska državljana. Policisti so opravili podrobnejši pregled tudi kovčka, v katerem so našli vrečko z belo snovjo. Ugotovili so, da gre za prepovedano drogo amfetamin, paketek je bil težak dober kilogram.

''Glede na trenutno ceno za prepovedano drogo amfetamin na črnem trgu, ki v Sloveniji znaša za en gram okoli 20 evrov, v drugih državah EU pa bistveno več, bi lahko storilca s prodajo v Sloveniji pridobila okoli 20.000 evrov protipravne premoženjske koristi, v ostalih državah znotraj območja EU pa še bistveno več. Zaradi utemeljenih razlogov za sum je bila osumljencema odvzeta prostost do 48 ur,'' so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kar dobro bi zaslužila. (Foto: PU Maribor)

Policisti so nato v sredo zoper Madžara podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Istega dne sta bila madžarska državljana privedena k dežurni preiskovalni sodnici v Mariboru, ki jima je po zaslišanju odredila sodno pridržanje. Včeraj, 27. aprila je bil zoper oba odrejen enomesečni pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do 10 let, so še pojasnili na mariborski policiji.