V Pulju na obali našli truplo triletnika, umrl je nasilne smrti

(Foto: POP TV)

Hrvaški policisti so minulo noč na območju Pulja na vse pretege iskali pogrešanega triletnega dečka. Njegova mama je izginotje prijavila v torek pozno zvečer, iskalna akcija pa je trajala vse do jutra, ko so okoli devete ure v plitvini manjšega zaliva, sicer nedaleč od dečkovega bivališča, našli truplo otroka.

Izkazalo se je, da gre za pogrešanega triletnika. Kot poročajo hrvaški mediji, je policija nemudoma pridržala štiri osebe, in sicer dva moška in dve ženski. Na truplu so odkrili sledove nasilja, je potrdila policija. Po poročanju hrvaških portalov, je najverjetneje dečka nekdo zadavil ter nato truplo odvrgel v morje.

Regional Express je poroča, da so truplo našli v delu Puljskega zaliva, ki je po kopnem težje dostopen. Neuradno naj bi šlo za družino, ki se je v Pulj priselila iz Bosne in Hercegovine.