V San Diegu moški na zabavi ob bazenu ustrelil osem ljudi

Zgodilo se je v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, ob bazenu v soseski La Jolla, kjer je bilo na rojstnodnevni zabavi zbranih več ljudi. Napadalec, ki so ga policisti po poročanju televizije FOX 5 identificirali kot 49-letnega Petra Selisa, tudi stanovalca omenjene stavbe, je začel streljati na udeležence zabave. Sosedje, ki so slišali strele, so poklicali policijo.

Po besedah vodje policijskega oddelka v San Diegu Shelley Zimmerman je na kraj dogodka prvi prispel policijski helikopter. Pilot je ob bazenu opazil strelca, ki je ravno polnil svoje orožje. Trije policisti na tleh so se mu uspeli približati, ko pa je orožje usmeril vanje, so ga ubili.

Rojstnodnevna zabava se je sprevrgla v nočno moro. (Foto: APTN Video)

Štiri ženske in trije moški so utrpeli strelne rane, en moški pa si je zlomil nogo, medtem ko je poskušal pobegniti s kraja dogodka. Zimmermanova je povedala, da ena ženska pozneje umrla, ostali poškodovanci, od katerih so nekateri v kritičnem stanju, pa so v bolnišnici.

Za zdaj še ni jasno, kakšen je bil motiv strelca. Eden od udeležencev zabave je za FOX 5 povedal, da je moški sedel na ležalniku ob bazenu. Ko ga je nekdo povabil, naj se pridruži zabavi, je to odklonil. Deset minut pozneje je začel streljati vsepovprek.