V Sevnici trčila potniški vlak in avtomobil, ena oseba je poškodovana

Ob 15.31. uri se je na železniškem nivojskem prehodu Gobovce v Sevnici zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila potniški vlak in osebno vozilo. Kot so sporočili iz Slovenskih železnic je avtomobil zapeljal pred potniški vlak.

Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin ter vozilo izvlekli z železniških tirov na cesto. Pomagali so tudi pri evakuaciji potnikov z vlaka. Reševalci so lažje poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v ZD Sevnica.

Po prvih neuradnih ugotovitvah naj bi nesrečo povzročila človeška napaka. Preiskava dogodka sicer še poteka, so sporočili iz Slovenskih železnic. Zaradi nesreče so v potniškem prometu nastale manjše zamude.