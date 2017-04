V silosu pšenice v Splitu odjeknila močna eksplozija, poročajo o štirih opečenih delavcih

Hrvaški mediji poročajo o močni eksploziji v bližini nekdanje splitske pivovarne v predmestju Splita. Eksplodiralo naj bi v silosu pšenice, poškodovane naj bi bile štiri osebe.

Po mestu je slišati, navajajo hrvaški mediji, tako sirene policijskih, gasilskih vozil kot reševalnih vozil. Slišala se je močna eksplozija, potem pa smo začutili udarni val, celotna hiša se je stresla, je za hrvaški dnevnik 24sata povedala ena od bralk.

Gasilci so za dnevnik potrdili, da je eksplodiral silos za pšenico v podjetju Ameropa Žitni Terminal v Severni luki.

Kot navaja Slobodna Dalmacija, gasilci trenutno poročajo o štirih poškodovanih delavcih – pridobili naj bi predvsem hude opekline, a naj bi bili zunaj smrtne nevarnosti. Dva od poškodovanih delavcev naj bi pri eksploziji pridobila hujše poškodbe, in sicer hujše opekline rok, nog in celotnega telesa. Enemu od poškodovanih delavcev grozi amputacija prstov. Reševalci so jih že odpeljali v bolnišnico.

Ostali delavci naj bi bili po navedbag gasilcev na varnem.

Po prvih informacijah eksplozija ni bila podtaknjena. Slobodna Dalmacija neuradno navaja, da naj bi do eksplozije prišlo zato, ker 30 metrov visok silos ni bil redno prezračevan.