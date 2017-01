Res ne gre brez pijančevanja? Pijani spet povzročali nesreče, v Ljubljani na pediatriji zaradi alkohola sprejeli 10 otrok

(Foto: Damjan Žibert)

V silvestrski noči je za varnost skrbelo 750 policistov in policistk. Med drugim so policisti obravnavali 41 kršitev javnega reda in miru s pirotehničnimi sredstvi in en primer lahke telesne poškodbe zaradi uporabe pirotehnike, so danes sporočili z Generalne policijske uprave.

V Ljubljani je silvestrovanje na prostem po podatkih policije potekalo mirno, policisti v času varovanja javne prireditve niso beležili kršitev javnega reda in miru ali kaznivih dejanj in drugih posebnosti. Na celotnem prizorišču se je praznovanja udeležilo več deset tisoč obiskovalcev, policisti pa so našli en izgubljen mobilni telefon in eno denarnico.

Na območju Policijske uprave Ljubljana so policisti v zadnjih 24 urah zaradi kršitev javnega reda in miru intervenirali 20-krat na javnem kraju, pri čemer so eno osebo pridržali, in 17-krat v zasebnem prostoru, prav tako so pridržali eno osebo.

Policisti so na območju Policijske uprave Maribor v zadnjih 24 urah zaradi kršitev javnega reda in miru 13-krat posredovali na javnem kraju in 7-krat v zasebnih prostorih. Pridržan je bil en kršitelj, ki se ni želel pomiriti ter na kraju intervencije ni upošteval zakonitih ukazov policistov in je nadaljeval s kršitvijo, so zapisali na PU Maribor.

Policisti so skupno v zadnjih 24 urah po Sloveniji obravnavali 61 prometnih nesreč, od tega 11 nesreč z lahkimi poškodbami in dve s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 113 kršitev javnega reda in miru ter 75 kaznivih dejanj.

Pijani vozniki na Gorenjskem povzročili več nesreč

Kot so sporočili gorenjski policisti, so v zadnjih 48 urah prejeli 14 prijav kršitev predpisov o javnem redu na javnem kraju in 10 v zasebnem prostoru. V zadnjih dveh dneh se je zgodilo šest prometnih nesreč, v katerih je imel veliko vlogo predvsem alkohol, pravi tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. V petek popoldan je voznik pod vplivom alkohola (0,71 miligrama na liter izdihanega zraka) nesrečo povzročil v Kranju, včeraj ponoči pa je imela voznica v Lahovčah v organizmu 0,48 mg/l alkohola. V Stražišču sta ponoči zaradi alkohola trčila še dva voznika. Eden je z 1,08 mg/l alkohola trčil v drevo, drugi pa je z 0,86 mg/l alkohola trčil v njegovo vozilo. Včeraj popoldan je nesrečo na Jesenicah povzročil še voznik avtomobila z 0,50 mg/l alkohola, danes ponoči pa je imel voznik v nesreči na Laborah v izdihanem zraku 0,58 mg/l alkohola.

V Ljubljani na pediatriji sprejeli 26 otrok, 10 od teh zaradi alkohola

Precej dela so imeli zadnjo noč v letu zaposleni v urgentnih centrih. Na Internistični prvi pomoči Interne klinike UKC Ljubljana so v preteklih 24 urah obravnavali 53 pacientov, od tega 28 ponoči, kar je po besedah nadzornega zdravnika Boruta Juga nekaj manj kot lani. Po polnoči so pripeljali tri paciente, ki so zaužili preveč alkohola, a nihče ni bil življenjsko ogrožen.

"Dežurni zdravniki na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana smo v minulih 24 urah v sprejemni ambulanti obravnavali 26 otrok, od katerih smo jih 16 sprejeli na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana. Deset otrok je bilo obravnavanih zaradi akutnega alkoholnega opoja in/ali uživanja drog, najvišja vrednost etanola v krvi je bila 2,3 promila. Šest otrok je bilo sprejetih zaradi prebolevanja okužb, večinoma zaradi okužb dihal," je povedal dežurni zdravnik na pediatrični kliniki v Ljubljani Damjan Osredkar.

V 24 urah nadeli 25 mavcev

Matej Kastelec, travmatolog v Urgentnem kirurškem bloku Kirurške klinike UKC Ljubljana: "V preteklih 24 urah smo pregledali in oskrbeli 132 poškodovancev, 53 v nočnem času. 20 poškodovancev je bilo hospitaliziranih in med njimi eden čaka na operativni poseg. Opravili smo 52 malih in šest velikih operacij. 25 pacientov smo oskrbeli v mavčarni. Poškodovani s pirotehničnimi sredstvi so bili trije, vsi z lažjimi poškodbami – opeklinami po različnih delih telesa."

"Dispečerska služba Reševalne postaje UKC Ljubljana je od 19.00. ure 31.12.2016 do 7.00. ure 1.1.2017 obravnavala 87 intervencij. Reševalna vozila Reševalne postaje UKC Ljubljana so opravila 48 intervencij, v petih primerih je intervencijo opravilo vozilo urgentnega zdravnika, 15 intervencij pa so opravili drugi izvajalci. Opravljeno je bilo tudi 19 posvetov po telefonu. V to število niso vključene intervencije, ki so jih opravile službe, ki so zagotavljale zdravstveno varstvo na prireditvah," je sporočil Damjan Remškar, vodja izmene Reševalne postaje UKC Ljubljana.

Zaposleni tudi v Mariboru

V urgentnem centru UKC Maribor pa so ponoči obravnavali 25 bolnikov, po polnoči pa osem. Od teh so bili štirje huje poškodovani, sprejeli so jih v opazovalnico, ker je bila potrebna širša diagnostična in terapevtska obravnava. Pri bolnikih je bila prisotna tudi vinjenost.

Enega bolnika so sprejeli na travmatologijo, dva bolnika pa so obravnavali zaradi poškodb, ki jih je povzročila pirotehnika. Obravnavali so tudi zlom roke zaradi padca.