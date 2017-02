V skladišču orožja v Kragujevcu odjeknili eksploziji: ena oseba umrla, tri pogrešane, najmanj 25 poškodovanih

V skladišču orožja v srbskem Kragujevcu sta odjeknili dve eksploziji, pri čemer je umrla ena oseba, najmanj 25 pa je poškodovanih. Tri osebe so pogrešane. Z ognjenimi zublji se je borilo več kot 40 gasilcev, na pomoč so jim prihiteli tudi pripadniki srbske vojske in zaposleni v skladišču.