Policist vztraja, da je deloval zakonito, ko je proti Tržičanu uporabil solzivec

Policist Miran Murnik je pojasnil, da je bil 17. aprila letos skupaj z Alešem Ahačičem v policijski patrulji, ko je v mestu opazil moškega, ki se mu je zdel podoben osumljencu ropa gostilne Dolhar. Zato ga je ustavil, da bi opravil identifikacijo. Moški, za katerega je nato videl, da ni osumljenec, temveč je Duško Krupljanin, pa je začel nanj vpiti in mahati proti njemu.

"Skupaj s sodelavcem sva ga opozarjala, naj se umiri. Potem pa je pristopil do mene in me odrinil. Nato je začel spet mahati proti meni. Takrat sem uporabil plinski razpršilec. Spet je začel groziti, naj ga pustim pri miru in je želel oditi. Šel sem za njim in ga opozoril, naj se ustavi. Naenkrat se je obrnil in me udaril, da sem padel po tleh," je dogodek opisal Murnik.

Ob tem je zavrnil navedbe Krupljanina, da mu je ta večkrat rekel, da dokumentov nima s seboj in naj gre z njim domov, da tam odloži svojega štiriletnega nečaka ter vzame dokumente. Tako Krupljanina kot njegovega zagovornika Jako Šarabona je zanimalo, s kakšnim razlogom je policist vodil postopek proti obtoženemu, ko je bilo že jasno, da ta ni osumljeni za rop.

Policist je aprila uporabil plinski razpršilec proti moškemu, ki je začel vpiti in mahati proti njemu. (Foto: iStock)

Murnik je v današnjem pričanju vztrajal, da je bilo njegovo delovanje zakonito in v skladu s policijskimi postopki. Kot je dejal, je Krupljanin kršil javni red, se aktivno upiral postopku identifikacije in izpolnil tudi elemente kaznivega dejanja, ko ga je odrinil, zato je nadaljeval s postopkom in uporabil prisilna sredstva, torej solzivec.

Da je bilo ravnanje Murnika pravilno in njegove odredbe zakonite, je danes na zaslišanju ocenil tudi njegov kolega Ahačič, ki je potrdil Murnikovo verzijo dogodkov, da je Krupljanin začel vpiti in mahati proti njegovemu kolegu. Navedel je, da je Krupljanin Murnika tudi odrinil in ga še na tleh brcal. Zato je tudi sam proti njemu dvakrat uporabil solzivec.

V dogodek je bila vpletena tudi mati obtoženega, ki je dogajanje opazila, ko je bila na poti v trgovino. Videla je vnuka, kako joka in pristopila zraven ter tudi sama dobila solzivec v oči. Takrat je Duško Krupljanin udaril policista in mami rekel, naj odpelje otroka ter mu izpira oči z vodo. Kot je poudarila mama, je ta dogodek zaznamoval celotno družino. Tako ona kot njen vnuk pa imata zaradi tega tudi psihične težave.

Duško Krupljanin je po dogodku zbežal in prosil za pomoč prijatelja, ki je bil v bližini. Odpeljala sta se iz mesta in obtoženi je medtem klical policijo ter jim povedal, kaj se je zgodilo. Njegov prijatelj pa je poklical obtoženčevega brata in dečkovega očeta Danijela Krupljanina, ki se je nato jezen odpravil proti policistu.

Kot je dejal Murnik, sta brata Krupljanin obstopila avto, v katerem je bil, odprla vrata in večkrat udarila. Ker se je bal za življenje, je izvlekel pištolo in streljal v edino varno smer skozi vetrobransko steklo navzgor, da ne bi nikogar poškodoval.

Prijatelj bratov pa je danes zatrdil, da je Danijel le vlekel policista in da ga je Duško skušal odvrniti od tega ter da je policist po prvem strelu stopil iz avta in meril proti bežečima bratoma, priče pa da so ga pozivale, naj ne strelja.