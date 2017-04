V sporu zagrabila oster predmet in jo ubila

Osumljenki grozi najmanj 15 let zapora. (Foto: POP TV)

Mariborski policisti so danes podali nekaj več informacij o družinski tragediji, ki se je v petek zgodila v stanovanju v Mariboru.

Pojasnili so, da so ob prihodu na kraj izsledili žensko srednjih let, ki je utemeljeno osumljena kaznivega dejanja umora, za katero ji grozi najmanj 15 let zaporne kazni.

Kriminalisti so ugotovili, da se je osumljenka v petek dopoldne sprla s starejšo žensko. Pri tem je pograbila oster predmet in jo z njim večkrat zabodla. Starejša ženska je izkrvavela in na kraju dogodka umrla.

Osumljenki so odredili pridržanje, danes so jo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Mariboru.

Po neuradnih podatkih naj bi 44-letnica, sicer stara znanka policije, zabodla svojo mamo.