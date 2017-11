V Srbiji množične aretacije osumljencev za organizirani kriminal in korupcijo

V Srbiji so v več ločenih policijskih operacijah aretirali 93 oseb. (Foto: iStock)

Policijske operacije so potekale v nedeljo zvečer in danes od Subotice in Novega Sada na severu države preko Beograda in Kruševca do Niša, Leskovca in Vranja na jugu Srbije.

Med prijetimi policisti sta tudi dva šefa policijskih postaj v vojvodinskih mestih Bač in Kanjiža. Aretirali so več občinskih in mestnih uradnikov, kot tudi zaposlene v davčnih upravah in inšpekcijah.

Srbski mediji so poročali, da so pridržali odgovorne osebe iz uprave elektrodistribucije v Nišu ter direktorja in njegove sodelavce v podjetji HIP Azotara v Pančevu.

Seznam kaznivih dejanj, za katere bremenijo 37 prijetih oseb, se nanaša na gospodarski kriminal in korupcijo, vsebuje davčne utaje, podkupovanja, poneverjanja in zlorabe uradnega položaja. Med drugim so navedli, da so kriminalna dela potekala od leta 2009 do novembra 2017. Državna proračuna Srbije in Vojvodine ter lokalnih samouprav so oškodovali za približno 8,3 milijona evrov, so še navedli v sporočilu notranjega ministrstva.

Kot so dodali, je 56 prijetih oseb osumljenih tudi kaznivih dejanj proizvodnje in prodaje prepovedanih mamil, ropov, nezakonitega posedovanja orožja in eksploziva ter ogrožanja varnosti drugih oseb. Policisti so zasegli približno 3,3 kilograma različnih mamil, kot tudi več kosov orožja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je konec prejšnjega tedna napovedal, da bodo do konca leta sprožili obsežne in odločne akcije proti različnim oblikama kriminala.