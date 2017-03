FOTO: V Štrihovcu trčila potniški vlak in tovornjak – žrtev na srečo ni

Fotogalerija (5)









Danes okoli 10.30 sta na železniško-cestnem prehodu Štrihovec v občini Šentilj trčila mednarodni potniški vlak, ki je vozil na relaciji iz zagreba proti Dunaju, in tovorno vozilo, je sporočil Miran Šadl s PU Maribor. Na kraju so posredovali Gasilci GB Maribor in PGD Šentilj, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na tovornem vozilu in očistili cestišče razlitih tekočin, policisti pa opravljajo ogled.

Na vlaku je bilo 14 potnikov, ki pa na srečo niso utrpeli nobenih poškodb, prav tako ne dva sprevodnika in strojevodja. Brez poškodb jo je odnesel tudi voznik tovornega vozila. Čeprav ni prišlo do iztirjenja vlaka, je železniška povezava na tem mestu do

nadaljnjega prekinjena.