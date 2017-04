V strmoglavljenju letala na Kubi osem mrtvih

V soboto je z radarjev izginilo letalo tipa antonov An-26. Lokalni mediji so sprva poročali, da je šlo za potniško letalo, ki sprejme do 39 ljudi. Kasneje so kubanske oblasti sporočile, da je strmoglavilo kubansko vojaško letalo. Na letalu je bilo osem vojakov in članov posadke, nesreče ni preživel nihče.

Letalo je strmoglavilo na goratem predelu v bližini kraja Candelaria, v provinci Artemisa na zahodu Kube.



Vojska je na kraj nesreče poslala preiskovalce. Po prvih informacijah je nesrečo povzročila tehnična napaka na motorju, poroča kubanska televizija NTN24.