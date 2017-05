V strmoglavljenju športnega letala pri Mostarju pet mrtvih, med njimi trije otroci

V kraju Jasenica v bližini Mostarja se je zgodila tragična nesreča, ko je rekreativno športno letalo iz za zdaj neznanega razloga strmoglavilo, se pri padcu prepolovilo in zagorelo. V letalu naj bi umrlo vseh pet potnikov, in sicer pilot, mlajši moški in trije otroci, neuradno stari od sedem do deset let.