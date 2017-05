V trčenju dveh tovornih vozil na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico je umrl voznik tovornjaka

Nesreča se je zgodila tik pred cestninsko postajo Bazara. (Foto: Promet.si)

"Ob 6.43 smo bili obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico," je sporočil Dean Božnik, predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.

Do trka dveh tovornih vozil je prišlo tik pred cestninsko postajo Bazara, kjer je bila približno 100 metrska kolona. "V nesreči je urml voznik tovornjaka," je povedal Božnik. Obe tovorni vozili imata slovenske registrske tablice. Novogoriški policisti na kraju nesreče še zbirajo informacije, od dogodku so obvestili tudi preiskovalnega sodnika in državno tožilstvi v Novi Gorici.

Zaradi prometne nesreče je cesta med Razdrtim in Novo Gorico proti Italiji zaprta.

Za osebna vozila je obvoz po regionalni cesti Vogrsko–Šempeter, tovorna vozila so preusmerjena po primorski avtocesti proti Sežani in prehodu Fernetiči, poroča Prometno-informacijski center.