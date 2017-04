V trčenju pri Šentilju se je avto prevrnil na streho in zagorel, dve osebi sta umrli

Nekaj minut čez polnoč sta na regionalni cesti Šentilj–Sladki Vrh trčili osebni vozili. V prometni nesreči sta dve osebi umrli, tri poškodovane so odpeljali v mariborski klinični center.

"Po trčenju se je eno vozilo prevrnilo na streho in zagorelo," je sporočil Miran Šadl s Policijske uprave Maribor. Na ogled kraja nesreče so bili takoj napoteni mariborski policisti, na kraju pa sta bila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka iz Okrožnega sodišča Maribor.

Posredovali so tudi gasilci iz Maribora, Ceršaka in Šentilja, ki so pogasili požar, zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi treh poškodovanih, s tehničnim posegom iz ostankov zvite pločevine rešili v nesreči dve preminuli osebi, z vpojnim sredstvom posipali iztekle tekočine ter z razsvetljavo pomagali policiji pri preiskavi nesreče.