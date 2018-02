V trčenju potniškega in tovornega vlaka v Južni Karolini dva mrtva in več kot 100 ranjenih

Umrli sta dve osebi. (Foto: AP)

V trčenju potniškega in tovornega vlaka v ameriški zvezni državi Južna Karolina sta danes umrla najmanj dva človeka, še 116 pa so jih morali zaradi poškodb prepeljati v bolnišnice, so sporočile lokalne oblasti.

Vlak, ki je v lasti družbe Amtrak, je bil na poti iz New Yorka v Miami in je v noči na danes ob 2.30 po lokalnem času (8.30 po srednjeevropskem) trčil s tovornim vlakom družbe CSX pri kraju Cayce v bližini prestolnice Južne Karoline Columbia, je sporočila lokalna policija.

Iz podjetja so sporočili, da je iztirila lokomotiva in nekaj vagonov. Na potniškem vlaku je bilo v času nesreče 139 potnikov in osem članov osebja. V uradu šerifa okrožja Lexington so potrdili, da so z vlaka evakuirali vse ljudi.

Guverner Južne Karoline Henry McMaster je povedal, da sta v nesreči umrla uslužbenca Amtraka. V okoliške bolnišnice pa je bilo zaradi poškodb prepeljanih 116 ljudi, pri čemer so številni utrpeli lažje poškodbe. Oskrbeti so jih morali zaradi ureznin, prask in tudi zlomov kosti.

Po navedbah guvernerja je bil tovorni vlak družbe CSX prazen, v času nesreče pa je stal na mestu. "Zdi se, da je bil Amtrakov potniški vlak na napačni progi," je pojasnil in dodal, da je treba počakati na popolno preiskavo, da bi ugotovili natančen vzrok nesreče. Nesrečo preiskuje nacionalni svet za varnost v prometu.

Ob trčenju je izteklo tudi 20.000 litrov goriva, vendar pa nevarnosti za javnost ni bilo, so še navedli predstavniki oblasti.

Nesreča se je zgodila zgolj nekaj dni po nesreči vlaka družbe Amtrak, na katerem so bili republikanski kongresniki. En človek je umrl, šest pa jih je bilo poškodovanih. Od lanskega decembra je bila tako današnja nesreča že tretja, v kateri je bil udeležen Amtrakov vlak.

Guverner je danes pozval k razpravi o varnosti v železniškem prometu.

O današnji nesreči je bil obveščen tudi že ameriški predsednik Donald Trump. Iz njegove tiskovne službe so sporočili, da so njihove molitve in misli z vsemi prizadetimi v nesreči.