V trčenju šest poškodovanih, od tega trije otroci, ki niso bili pripeti

V Prelesju na območju Šentruperta se je v nedeljo popoldne zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov. Trebanjski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 34-letna voznica, ki je v križišču izsilila prednost 23-letnemu vozniku.

Od danes do 26. marca poteka preventivna akcija Varnostni pas pod sloganom Vam je že KLIKnilo? Policisti bodo poostreno preverjali uporabo varnostnih pasov, namen projekta pa je povečati delež pripetih voznikov in potnikov med vožnjo, saj pas rešuje življenja!

V nesreči se je lažje poškodovala povzročiteljica in pet potnikov v vozilu drugega udeleženca, med njimi trije otroci.

Policisti so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog povzročiteljici nesreče in 23-letnemu udeležencu. V avtomobilu je namreč prevažal več oseb, kot je dovoljeno,

otroci na sedežih niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, avtomobil pa ni bil registriran.

Voznik povzročil nesrečo, nato pobegnil

V soboto se je v krožišču v Trebnjem zgodila huda prometna nesreča. Povzročil jo je 33-letni voznik, ki je po nesreči, v kateri sta se dve osebi poškodovali, odpeljal s kraja nesreče. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 33-letni voznik v vozilu prevažal še dva potnika. Voznik je v krožišče pripeljal z neprilagojeno hitrostjo, zato je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Po nesreči se je povzročitelj odpeljal s kraja.

V novomeški bolnišnici so oskrbeli hudo poškodovanega 42-letnega potnika in lažje poškodovanega 24-letnega potnika. Policisti so našli in zasegli tudi osebni avtomobil. Okoliščine nesreče še preiskujejo, 33-letnega povzročitelja pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.