21-letnik, ki je na Celovški trčil v kolesarko, zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu

Okrožno sodišče v Ljubljani je podaljšalo pripor za 21-letnega voznika, ki naj bi 20. marca na Celovški cesti v Ljubljani povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrla 20-letna kolesarka, so za STA poročanje medijev potrdili na sodišču. Kot so dodali, so pripor podaljšali zaradi ponovitvene nevarnosti.

Nesreča se je zgodila, ko je 21-letnik vozil osebni avtomobil po Celovški cesti iz smeri Šentvida proti centru mesta. Ko je pripeljal do križišča z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico, ni upošteval barve na semaforju in pri rdeči luči zapeljal skozi križišče, pri tem pa trčil v kolesarko, ki je pravilno po prehodu za kolesarje prečkala vozišče Celovške ceste. Kolesarka je pri trčenju utrpela tako hude poškodbe, da je na kraju umrla.

V času nesreče je bil v vozilu povzročitelja še 24-letni potnik, v nesreči se nista poškodovala.

Osumljencu so policisti dva dneva pozneje odvzeli prostost in ga nato s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.