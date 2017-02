FOTO: Neznanci v znak nasprotovanja lovu in odstrelu živali nad fasade z grafiti in rdečo barvo

Nasprotniki lova in odstrela divjadi so se znesli nad različnimi stavbami po Sloveniji – Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS), njegovima izpostavama Maribor in Sežana, ter Lovsko zvezo Slovenije (LZS).

Kot je za 24ur.com povedal Andrej Breznikar iz ZGS, so to povsod storili na enak način – fasado so popisali z grafiti "proti lovu", "za sobivanje" in "odstrel je pomor", vrata in stopnišča pa polili z rdečo barvo. Pustili so tudi nekakšen manifest, s katerim izražajo nasprotovanje odstrelu medvedov in volkov.

'Ni potrebe, da svoje nestrinjanje izražajo na tak način'

Vodja območne enote Maribor Jožef Mrakič je za 24ur.com povedal, da so zaposleni takšno stanje našli danes zjutraj. "Fasado so popisali s sprejem, po tleh in vratih je bila razlita rdeča barva, priložen pa je bil tudi manifest proti lovu, v katerem je bila pritožba nad odločbo za odstrel medvedov in volkov," je opisal. Gre za prvi tovrsten primer pri njih.

Policijo so o dogodku sicer obvestili, a Mrakič ne verjame, da bodo našli storilce. "Očitno gre za društvo ljudi, ki se ne strinjajo z našimi pogledi in svoja mnenja izražajo na tak način," je povedal in dodal, da imajo do drugačnega mnenja sicer vso pravico, ni pa nobene potrebe, da ga izražajo na tak način.

Na PU Maribor so za 24ur.com potrdili, da so danes prejeli prijavo, da je neznani storilec med 18. februarjem, od 19. ure, pa do danes, do 6. 45, pri vhodu na stopnišče in po vhodnih vratih na Tyrševi ulici 15 v Mariboru polil rdečo barvo ter z napisom poškodoval fasado, s tem pa lastnika oškodoval za okoli tisoč evrov. Policisti storilca še iščejo.

Vandalizem v Mariboru. (Foto: Jana Ujčič)

'Sporočilo so pustili na napačnem naslovu'

Na sedežu območne enote Sežana so neznanci vzhodno in severno stran fasade popisali z grafiti, vhod in stopnišče pa zalili z veliko količino rdeče barve, nam je povedal vodja izpostave Milan Race.

"Grafiti z vsebino: Odstrel je pomor, Proti lovu za sobivanje in z odtisom glave volka ter medveda sporočajo, da so storilci nasprotniki lova in odstrela divjadi. Pred vhodom zgradbe so na tleh pustili pisno sporočilo (letak) s podpisom iniciativa proti izkoriščanju živali in okolja. V njem protestirajo proti odloku MOP glede odvzema števila medvedov in volkov v letu 2017."

O vandalizmu, kakršnega v Sežani do zdaj še niso doživeli, so takoj zjutraj obvestili policijo, ki si je ogledala kraj dogodka in sedaj nadaljuje s postopkom. "O dejanskih storilcih ne vemo ničesar, razen da je na letaku navedena omenjena iniciativa. Ker je očitno, da iniciativa prvenstveno protestira proti odvzemu zavarovanih vrst velikih zveri medveda, volka in risa (navaja jih v letaku) me čudi, da to izvajajo pred zavodom za gozdove Slovenije, saj upravljanje z zavarovanimi vrstami izvaja MOP," je še dejal Race in pripomnil: "Storilci na več grafitih in tudi na letaku poudarjajo sobivanje in da se je treba naučiti sobivati. Kako razumeti njihovo iskrenost o sobivanju, če nekomu to sporočiš tako, da mu povzročiš veliko škodo in visoke stroške (ocena za sanacijo fasade in čiščenje je 3.500 evrov), ob tem pa to sporočilo pustiš še na napačnem naslovu?"

Razdejanje v Sežani. (Foto: Zavod za gozdove Slovenije)

LZS: Taki napadi so zgolj vandalizem



Tudi na LZS so potrdili, da so se neznanci znesli nad fasado, kar so ugotovili danes zjutraj ob prihodu v službo. Zadevo so prijavili policiji. "Nasprotniki lova se lahko s svojimi stališči udeležijo usklajevanja predvidenega odstrela in tako tudi vplivajo na odločitev. Taki napadi so zgolj vandalizem. Lovci smo dolžni spoštovati odlok vlade in realizirati načrtovane odstrele velikih zveri in divjadi, sicer smo kaznovani. Se pa že več let borimo za nižji odstrel divjadi, zlasti jelenjadi, vendar nas nihče ne sliši in podpre. Tudi za letos nameravajo povečati odstrel jelenjadi za 40 %, kar je že daleč preko mej možnega in razumnega," so še zapisali.