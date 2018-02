Vdrli v hišo, napadli psa, zagrozili stanovalcem ter ukradli denar in zlatnino

Štirje zamaskirani neznanci so v sredo nekaj po 20. uri prišli do stanovanjske hiše v Veliki Pirešici na območju občine Žalec. Ko jim je lastnica odprla, so nasilno vstopili v hišo, ranili psa in z orožjem zagrozili stanovalcem ter zahtevali denar.

Ko so dobili denar in zlatnino, so pobegnili, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Kot so še navedli policisti, so rop izvedli zamaskirani trije moški in ena ženska.