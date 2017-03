Zanesljivi viri potrdili: Večkrat obsojenega Stephena Casiraghija so izpustili iz zapora

Stephen Casiraghi je na prostosti. (Foto: Jani Dolinšek)

Včeraj zvečer so po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah po odločitvi vrhovnega sodišča iz zapora na Dobu izpustili Stephena Casiraghija, ki je bil do zdaj večkrat obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj.

Med drugim so ga leta 2010 obsodili na 17 let in osem mesecev zapora zaradi ugrabitve in spolnega izživljanja nad avtostoparko, kar je zagrešil takoj za tem, ko so ga predčasno izpustili s prestajanja 11-mesečne kazni zaradi napada na fotoreporterja. Leta 2011 so ga obsodili še na 14 mesecev zapora zaradi poskusa napada na paznika v ljubljanskih zaporih na Povšetovi.

Stephen Casiraghi (Foto: Jani Dolinšek)

Prehitro na prostost?

Pred leti je njegov zagovornik predlagal združitev kazni in sodniki so morali upoštevati tudi tiste, ki jih je prestal v letih 2005 in 2007. Zaprt je bil zaradi posilstva, ropa menjalnice, poskusa ropa v restavraciji in zažiga policijskih avtomobilov. Prišteli so še kazen za napad za fotoreporterja in enotna kazen je bila 29 let in šest mesecev zapora. Odvetnik se je pritožil in na vrhovnem sodišču leta 2014 dosegel nižjo kazen. Razlog je bil v tem, da je tedaj veljavni kazenski zakonik iz leta 2008 najvišjo enotno zaporno kazen omejil na 20 let. Hkrati je bilo za posamezno zaporno kazen mogoče izreči največ 30 let zapora. Se pravi je zakon omogočal, da je združena kazen občutno krajša od posamezne. Zakonodajalec je sicer z novelo leta 2012 popravil “napako”, a sodba Casiraghiju je postala pravnomočna tri mesece prej, kar so vrhovni sodniki morali upoštevati.

Zapleti z združevanjem kazni

Casiraghi bi moral po prestani 20-letni zaporni kazni na prostost že lani, a je bil obsojen še na pol leta zapora zaradi napada na paznika in zaradi uničenja kopalnice na Dobu. Zagovornik je predlagal novo združitev kazni, vključno s kaznijo za še eno grožnjo pravosodnim policistom ter za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Na Okrožnem sodišču so te kazni združili in mu izrekli novo enotno kazen, na katero pa se je spet pritožil, češ da ta po zakoniku iz leta 2008 ne sme preseči 20 let. Višje sodišče je njegovo pritožbo zavrglo, ker da je Casiraghi nove kršitve izvajal leta 2014, ko je v veljavo že stopil popravljen zakonik, ki enotno kazen podaljšuje na največ 30 let zapora. Ostal je v zaporu, a na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti.

Dodatna pojasnila pristojnih o razlogih za njegovo izpustitev iz zapora še pričakujemo.

Casiraghi naj bi imel sicer še več odprtih postopkov na sodiščih, med drugim zaradi domnevnih groženj in napadov na pravosodne policiste.