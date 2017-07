Velika akcija v Srbiji: skupno aretiranih in ovadenih kar 562 oseb

Zaradi več kaznivih dejanj so v obširni kriminalistični akciji ''Ares'' v Srbiji aretirali 360 ljudi, proti še 202 osebama so podali kazenske ovadbe, je sporočil minister za notranje zadeve Nebojša Stefanović.

Veliko akcijo so na podlagi odredb tožilstva izvedli v 27 mestih in krajih. Sumijo jih kaznivih dejanj proizvodnje in prodaje drog, poskusa umora, posilstva, zlorabljanja oseb, zlorabljanja mladoletnih oseb v namene pornografije, mučenja, ugrabitve, velikih tatvin ...

Minister je na novinarski konferenci še dejal, da so v hišnih preiskavah zasegli 167 kilogramov drog – od kokaina, konoplje, ekstazija do heroina, prav tako so našli tri laboratorije za gojenje marihuane.

Odvzeli so tudi 29 pušk, 30 pištol, kilogram eksploziva, šest bomb in več kot 3000 nabojev.

Zasegli so še večje količine denarja, 19 vozil in 150 gigabajtov datotek s pornografsko vsebino, je, kot navajajo srbski mediji, našteval Stefanović.

Minister je še dejal, da je policija kriminalni združbi in posameznikom sledila že več mesecev.