Vi po smučanju na kavo ali čaj, dolgoprstnež pa po vaše smuči

Te dni se na naših smučiščih tare domačih in tujih smučarjev, med njimi pa na žalost tudi veliko tatov. V Kranjski gori, ki spada med izredno lahko dostopna smučišča, so policisti v zadnjih dneh zabeležili kar pet prijav tatvin smučarske opreme, štirih parov smuči in eno smučarsko desko. To je oškodovanec dobil nazaj, saj so barabina, ki jo je ukradel, kranjskogorski policisti ujeli.