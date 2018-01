VIDEO: Ananas, obogaten s kokainom

Očitno je skrivanje droge v sadju v modi.

Pod lupino se je pravzaprav skrival kokain. (Foto: ENEX)

Nedavno so španski policisti odkrili kup banan, pod katerimi je bil kokain, zdaj pa so španski in portugalski policisti kokain našli v ananasih. Pakete droge so vstavili v izdolben ananas, sadje je nato prepotovalo pot od Južne Amerike do portugalske Lizbone, od tam pa z različnimi prevoznimi sredstvi do Madrida in Barcelone.

Policija je zasegla kar 744 kilogramov kokaina, našla pa je tudi 400.000 evrov gotovine. Prijeli so devet osumljencev.

V Beogradu prijeli Avstralce

V srbskem Beogradu pa je policija na prste stopila trem Avstralcem, ki naj bi bili povezani z drugim največjim zasegom kokaina v ''deželi tam spodaj''. Aprila lani so na kitajski tovorni ladji, zasidrani v Sydneyju, našli kar 1,28 tone kokaina.

Kokain, skrit med jeklom, je bil zapakiran v več kot 2500 posameznih paketov, ki bi bili na trgu vredni okoli 350 milijonov evrov.

Srbska policija je iskane moške aretirala v beograjskem hotelu. Po tem je še avstralska policija sprožila akcijo v avstralski prestolnici Canberri in še v treh mestih v Novem Južnem Walesu. V Avstraliji niso aretirali nikogar.

Največji zaseg droge so v Avstraliji zabeležili februarja lani, ko so na jahti odkrili 1,4 tone prepovedane snovi.