VIDEO: Na Gorenjskem gasili kar pet požarov, policisti kurjenje v naravi močno odsvetujejo

Gorenjski policisti so danes obravnavali štiri požare na škofjeloškem območju, enega pa na Jezerskem, so sporočili s PU Kranj.

Okoli 9.45 je najprej zagorelo okoli 500 kvadratnih metrov travišča v Zmincu, ogenj pa se je tam zelo verjetno zaradi vetra ponovno vnel okoli 11. ure. Gorela je podrast, posredoval je tudi helikopter.

Okoli 10. ure je gorelo okoli sto kvadratnih metrov podrastja in listja na Breznici pod Lubnikom. Ogenj je ušel izpod nadzora med kurjenjem listja.

Skoraj istočasno je v enakih okoliščinah zagorelo tudi na Zgornjem Jezerskem, širjenje ognja v gozd pa so preprečili gasilci.

Še petič danes pa je okoli 12.40 zagorelo še na Trati. Ogenj je povzročil pregret odpadli mehanski del iz traktorja na travišče, ki je zagorelo. Pogorelo je okoli 200 kvadratnih metrov trave.

Vsi požari so že pogašeni, širili so se zaradi vetra, materialna škoda pa po do sedaj zbranih obvestilih ni nastala pri nobenem. "Bi bilo pa brez hitrega in učinkovitega posredovanja pristojnih interventnih služb zelo verjetno lahko bistveno drugače. Glede na število tovrstnih požarov v zadnjem obdobju zato kurjenje v naravi močno odsvetujemo," je sporočil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Policisti o požarih še vodijo postopke.

Gasilska enota Škofja Loka je na Facebooku sporočila, da je za gasilci vseh gasilskih enot Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka naporno dopoldne, saj so gasili kar štiri požare. Po njihovih informacijah se je en gasilec med posredovanjem zastrupil z dimom, oskrbeli pa so ga reševalci NMP Škofja Loka.