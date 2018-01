VIDEO: Italijanska policija objavila posnetek vlaka, ki je nastal tik pred iztirjenjem

Italijanska policija je objavila videoposnetek nadzornih kamer, ki so v četrtek posnele potniški vlak, tik preden se je iztiril blizu Milana. Na njem sta jasno vidna iskrenje in dim, torej gre najverjetneje za trenutek, ko je na vlaku nastala škoda, zaradi katere se je nesreča zgodila.

Kot smo že poročali, se je vlak, ki je peljal iz Cremone v Milano, iztiril okoli 7. ure blizu postaje Pioltello Limito na obrobju Milana. Pri tem so umrli trije ljudje, okoli sto pa je bilo ranjenih, pet med njimi huje.

Predstavniki italijanskih železnic so ob pregledu prizorišča odkrili, da je ena od tirnic blizu kraja iztirjenja poškodovana. Manjka namreč 20-centimetrski del tira. Preiskovalci še ugotavljajo, ali je to povzročilo iztirjenje vlaka. So pa ob pregledu tirov izključili možnost okvare kretnic na postaji v Pioltellu Limitu. Sporočili so še, da so preiskave pokazale, da so vsi varnostni sistemi delovali.

'Luči so ugasnile, ljudje so začeli kričati'

"Slišali smo glasen hrup pločevine, potem je vlak naglo zavrl. Občutek je bil kot na vrtiljaku. Luči so ugasnile, zunaj je bilo še temno. Ljudje so začeli kričati, jokati, jaz sem objela Luco, prijatelja, ki sem ga vsako jutro srečevala na vlaku. Mi, ko smo bili čisto zadaj, smo jo dobro odnesli, z nekaj praskami in odrgninami, tiste spredaj pa je zdrobilo kot sardine v konzervi," je opisala 32-letna Tatiana.

"Ponavadi je bil vlak čisto poln. Danes pa, vsaj v našem vagonu, ni bilo ljudi, ki bi stali, kar je preprečilo še večjo tragedijo. Slišal sem, kako so ljudje v vagonih pred nami kričali. Že leta se vozim s tem vlakom, pa česa takšnega še nisem doživel," pa je povedal 40-letni Luca.

Tožilstvo v Milanu je v zvezi z incidentom uvedlo preiskavo, preiskovalci pa so zaslišali strojevodjo vlaka.

Italijanske železnice so zaradi nesreče do nadaljnjega ustavile ves železniški promet med Milanom in Brescio.