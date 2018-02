FOTO in VIDEO: Osebno vozilo zagorelo zaradi tehnične okvare, plug najverjetneje zaradi kratkega stika

Včeraj popoldan je zagorelo vozilo v garažni hiši trgovskega centra Mercator v Šiški. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so bili policisti o požaru obveščeni okoli 17.30. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so kraj zavarovali in zaradi dima poskrbeli za evakuacijo oseb iz garaž in dela nakupovalnega centra.

Policija je ugotovila, da je zagorelo osebno vozilo znamke Opel Astra, ki je bilo parkirano v garaži v drugi etaži. Zaradi požara, ki je zajel omenjeno vozilo, so bili zadimljeni prostori garaž in manjši del samega nakupovalnega centra. Gasilci so prezračili prostore garaže in nakupovalnega centra, med intervencijo pa se je poškodoval gasilec, ki je bil s kraja odpeljan z reševalnim vozilom. Po podatkih policije ne gre za hujše poškodbe. Drugih poškodovanih v požaru ni bilo, še navaja policija.

V požaru je bilo vozilo povsem uničeno. (Foto: Bralka Karin)

Policisti so ponoči kraj zavarovali, danes pa opravili ogled kraja. Ugotovili so, da je vozilo zagorelo zaradi tehnične okvare v predelu motorja. Dogodek nima znakov kaznivega dejanja, na vozilu je nastalo za okoli 1000 evrov škode.

Ponoči zagorel še plug

Na naša vprašanja, da je v bližini istega trgovskega centra vozilo zagorelo tudi danes ponoči, pa na PU Ljubljana odgovarjajo, da so bili okoli 4.30 policisti obveščeni, da je na parkirišču že omenjenega nakupovalnega centra zagorelo plužno vozilo. Vozilo so gasilci pogasili. Na vprašanje, ali je mogoče, da gre za povezana dogodka, na PU Ljubljana odgovarjajo, da po do zdaj zbranih obvestilih ne kaže, da bi bila dogodka povezana.

Tudi v tem primeru so policisti in kriminalisti zaključili z ogledom. Točen vzrok požara ni znan, najverjetneje pa je prišlo do kratkega stika, zaradi česar je vozilo zgorelo. Nastalo je za okoli 20.000 evrov škode.