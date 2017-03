VIDEO: 'Sirni banditi' bodo odslej jedli za zapahi

Italijanska policija je objavila posnetke nadzornih kamer, ki so v Modeni ujele očitno lačne in žejne kriminalce. Kradli so namreč vino in sir. Natančneje: specializirali so se za parmezan.

Tatvine so se začele leta 2015, v tem času pa so "sirni banditi", kot so jih poimenovali mediji, iz kleti v mestu odnesli 168 kolutov sira v vrednosti 80 tisoč in 16 tisoč steklenic kakovostnega vina v vrednosti 100 tisoč evrov.

V ponedeljek jim je policija le stopila na prste in jih deset aretirala. Ob tem so možje v modrem pojasnili, da so imeli kriminalci pomoč več okoliških kmetov, ki so jih usmerjali pri kulinaričnih krajah.