VIDEO: Spektakularna akcija hrvaških kriminalistov: vdrli v vilo, kjer so zadrževali nemočne Kitajce

Hrvaški kriminalisti so objavili posnetek spektakularne aretacije kitajskih državljanov, ki so bili vpleteni v trgovino z ljudmi, o kateri smo poročali tudi v Sloveniji.

Jutarnji list piše, da so organi pregona aretirali štiri osebe, dva hrvaška in dva kitajska državljana, ki so zadrževale okrog 59 ljudi in jih silili v nečedne posle. Z grožnjami so jih prisilili, da so se prek telefona predstavljali kot policisti, da bi iz ljudi na drugi strani linije izvabili denar.

Nemočne žrtve so imeli zaprte v dveh vilah v okolici Zagreba, v katerih je bil t. i. klicni center, nadzirala pa sta jih 27- in 38-letna državljana Kitajske.

Eden od osumljenih, star 40 let, je najel hiši z internetnim priključkom, nato pa v njiju namestil žrtve. Drugi, 51-letnik, pa jih je iz Slovenije vozil na Hrvaško. Eden od njiju je bil v preteklosti že obsojen zaradi kaznivih dejanj, a policisti več podrobnosti niso navedli.

Hrvaški kriminalisti so vdrli v hišo in priprli štiri osebe. (Foto: YouTube)

Ante Gudelj, načelnik Preiskovalnega urada za boj proti korupciji (PNUSKOK), je na tiskovni konferenci, na kateri so tudi predstavili posnetek aretacije, dejal, da je policija v mednarodni preiskavi, ki je trajala med septembrom in januarjem, odkrila, da je bilo v trgovino z ljudmi vpletenih najmanj 59 oseb.

Kriminalci so žrtve v tujino zvabili z obljubo o poplačilu njihovih starih dolgov. Pobrali so jim potne liste, niso jim dovolili zapuščati hiše, prepovedali so jim pogovore s tujimi osebami.

V četrtek, 18. januarja, so kriminalisti v usklajeni akciji preiskali hiše v okolici Zagreba in v njih našli večjo količino osebnih dokumentov, mobilnih telefonov, bančnih kartic in gotovine. Osumljence so privedli v pridržanje.

"Ta primer je poseben zato, ker smo večino dela opravili v nočnih urah, saj smo storilce želeli dobiti na delu. Akcija je bila velik izziv, a pred nami je še ogromno dela - predstaviti moramo dokazno gradivo, identificirati vse vpletene, morda je med žrtvami celo še kakšen storilec," je povedal pomočnik načelnika PNUSKOK Krunoslav Horvat.

Hrvaški časnik še poroča, da so v sodelovanju s tamkajšnjim Rdečim križem žrtvam zagotovili najnujnejšo pomoč.

Kriminalistična preiskava se sicer nadaljuje tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji in na Kitajskem.

Obsežne kriminalistične preiskave, ki so potekale v četrtek po Sloveniji, so se odvile v 16 različnih objektih, v njih pa je sodelovalo več kot 150 policistov in kriminalistov. Policija je namreč razbila mednarodno kriminalno združbo, ki je vodila trgovino z ljudmi. Zaenkrat ima policija šest osumljencev, od tega dva Slovenca. Kar 32 oseb pa je bilo žrtev izkoriščanja.