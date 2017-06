VIDEO: Tako je policijski robot obračunal s sumljivim kovčkom na Brniku. Kaj je bilo v njem?

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Kot smo poročali, so policisti včeraj zvečer na Letališču Jožeta Pučnika zaradi sumljivega kovčka evakuirali območje ob vhodu. "Policisti so na območju letališča našli zapuščen potovalni kovček, ki ga obravnavajo kot možen sumljiv predmet," so nam sporočili s policije.

Evakuacija na Brniku (Foto: Andrej Laurenčič)

"Opažen je bil kovček brez lastnika. Na zunanji strani, ob lokalu oziroma delu letališča, kjer so prihodi. Mi smo v skladu z navodili, ki veljajo za takšne primere, to območje evakuirali in poklicali policijo," je za 24ur.com pojasnila Brigita Zorec, tiskovna predstavnica družbe Fraport.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos je kasneje sporočil, da so policisti Oddelka za protibombno zaščito v Specialni enoti Policije potovalni kovček‎ s pomočjo robota razstrelili, v dogodku pa razen na kovčku ni nastala nobena materialna škoda. Prav tako ni bil nihče poškodovan ali ogrožen.

Policija je sporočila, da so bile v kovčku le osebne stvari. Kot je razvidno tudi s posnetkov ekipe POP TV, v kovčku ni bilo nevarnih predmetov ali snovi. Našli so le nekaj oblačil, rumen navijaški šal z napisom "Avstralija" in bonboniero. Zaenkrat še ni znano, zakaj je kovček ostal na letališču, je pa policija nemudoma začela z iskanjem njegovega lastnika.