VIDEO: Nevarno raztresanje ledu s tovornih vozil: v predoru Karavanke samo danes dve nesreči

Gorenjski policisti so danes obravnavali dve prijavi nesreč zaradi raztresanja ledu s tovornih vozil. Oba primera sta se zgodila v predoru Karavanke, tovorni vozili, iz katerih se je raztresal led, sta peljali iz smeri Slovenije proti Avstriji, na vozilih udeležencev pa je nastala materialna škoda. Hujših posledic ni bilo, vendar ne gre zanemariti dejstva, da so to okoliščine, ki lahko privedejo do hujših nesreč.

Zato gorenjski policisti opozarjajo vse voznike, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega; tovor na in v vozilu pa mora biti ustrezno naložen in pritrjen oziroma pokrit tako, da se ne razsipa ali pada z vozila in ne predstavlja nevarnosti ali ovire za udeležence cestnega prometa ali povzroča škode na cesti in objektih.

Raztresanje ledu s tovornih vozil lahko privede do hujših nesreč, opozarja policija. (Foto: Dars)

"Take situacije so zelo nevarne na vseh cestah in za vse udeležence (tudi pešce, kolesarje itd.), predvsem pa zunaj naselij in na avtocestah, kjer lahko zaradi višjih hitrosti led, ki prileti z vozila, prebije tudi vetrobransko steklo in hudo poškoduje udeležence," opozarjajo.

Glede na nizke temperature policisti opozarjajo tudi na čista stekla. Vozniki zato še pred vožnjo poskrbite, da bodo vsa stekla na vozilu ter zunanja vzvratna ogledala čista in da bo iz vozila omogočen brezhiben pogled.

Za prekršek je predvidena globa 200 evrov, v primeru nastanka hudih telesnih poškodb v prometni nesreči pa ima dejanje znake kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.