VIDEO: Policisti objavili posnetek pijanega tovornjakarja, ki je vijugal po gorenjski avtocesti

Gorenjski prometni policisti so v petek zjutraj na avtocesti med priključkoma Kranj-zahod in Brnik več kilometrov ustavljali voznika tovornega vozila tujega prevoznika, ki je zaradi močnega vpliva alkohola vijugal po cesti in z dejanjem zelo ogrožal ostale udeležence v prometu. "Za vožnjo je voznik nevarno uporabljal predvsem vozni in odstavni pas, večkrat pa je z delom vozila zapeljal tudi proti prehitevalnemu pasu, po katerem je potekal gost promet vozil," je sporočil predstavnik kransjke policije Bojan Kos.

Kazen: 1200 evrov in enoletna prepoved vožnje v Sloveniji

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil s približno dvema promiloma alkohola. "V postopku se je zelo opotekal, tudi sicer pa je bil vidno pod vplivom alkohola. Voznik je z vožnjo še ponoči začel v Nemčiji, namenjen je bil v Makedonijo, zaradi močne opitosti pa policistov, ki so ga ustavljali več kilometrov, sploh ni zaznal. Po postopku je ostal v pridržanju," je povedal Kos.

Nezanesljiva vožnja in informacija prijavitelja, da je voznik "verjetno utrujen", je bila policistom okoli 7.30 prijavljena na številko 113. Voznik tovornega vozila je bil v ponedeljek zaradi prekrška obravnavan na pristojnem okrajnem sodišču in kaznovan z globo 1200 evrov ter z enoletno prepovedjo vožnje v Sloveniji.

Vožnja pod vplivom alkohola letos samo na Gorenjskem zakrivila 53 prometnih nesreč

"Alkohol je eden najhujših dejavnikov tveganja v prometu in zelo povečuje možnost za udeležbo v prometnih nesrečah. Dejstvo je, da je zelo problematičen zaradi svojega učinka in je žalostno, da se mnogi vozniki kljub temu, da so pili alkohol, sploh odločijo za vožnjo," opozarja Kos.

Taka vožnja se je letos na Gorenjskem 53-krat končala s prometnimi nesrečami, v katerih so bili udeleženi vozniki koles in motornih vozil praktično vseh kategorij. "V nekaterih primerih voženj je bila pri voznikih ugotovljena tudi kombinacija alkohola in prepovedanih drog, med kršitelji – v povezavi z alkoholom – pa so se pojavili tudi profesionalni vozniki tovornih vozil," je dejal Kos. Zaradi alkohola so sicer največkrat obravnavani vozniki osebnih avtomobilov.

Policisti pozivajo voznike, naj se vzdržijo ravnanj, s katerimi ogrožajo sebe in ostale udeležence v prometu, pod vplivom alkohola pa naj se nikoli ne usedejo za volan, ker nikakor niso sposobni varne vožnje.