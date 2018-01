VIDEO: V eni najhujših prometnih nesreč avtobusov zgorelo 52 uzbekistanskih delavcev

Na severozahodu Kazahstana se je zgodila huda nesreča. Avtobus, na katerem je bilo 55 potnikov in dva voznika, je iz za zdaj še neznanega vzroka zajel požar.

Ruslan Imankulov s kazahstanskega ministrstva za izredne razmere je potrdil, da je v vozilu zgorelo 52 ljudi, ogenj se je razširil izjemno hitro. Petim osebam, med njimi obema voznikoma, je uspelo ubežati ognjenim zubljem, reševalci so jim pomagali na kraju nesreče, poroča BBC.

Nesreča se je zgodila ob 10.30 po lokalnem času (ob 04.30 po srednjeevropskem) v regiji Aktobe.

Na video posnetkih, ki so jih objavili kazahstanski in ruski mediji, je videti avtobus v plamenih na cesti sredi zasnežene stepe. Na fotografijah, posnetih nekoliko kasneje, je avtobus čisto zoglenel.

Первое видео из Казахстана, где в аварии с автобусом сгорели 52 человека. Авария произошла на западе страны, в Актюбинском районе на трассе Самара — Шымкент в 10 км от поселка Калыбай.



Подробнее: https://t.co/kKjA0sG9af #ДТП #Казахстан #Авария pic.twitter.com/BzR0KMbQd7 — Пятый канал Новости (@5tv) January 18, 2018

Oblasti so odprle posebno telefonsko linijo, na kateri sprejemajo klice zaskrbljenih sorodnikov.

Na avtobusu so bili uzbekistanski državljani, ki so se peljali iz ruskega mesta Samara v več kot 2200 kilometrov oddaljeni kazahstanski Šimkent. Ministrstvo je sporočilo, da gre za starejši avtobus madžarskega proizvajalca Ikarus, kakršni so v nekdanjih sovjetskih republikah dokaj pogosti, čeprav so stari že več desetletij.

Današnja tragedija v Kazahstanu velja za eno hujših prometnih nesreč v svetu v zadnjih petih letih, v katerih so bili udeleženi avtobusi.

Oktobra lani je po poročanju Guardiana avtobus, na katerem je bilo 50 Uzbekistancev, obtičal na železniških tirih, nakar je vanj trčil vlak. Umrlo je 17 ljudi.